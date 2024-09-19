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Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям

Владельца 1% Wildberries задержали на 48 часов.
Владимир Рубанов 2024-09-19 14:15:37
© Фото: WBakalchuk, Telegram

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука, сообщили его представители. В четверг, 19 сентября, около 7:30 ему предъявили обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и о самоуправстве. Бакальчука задержали на 48 часов.

Накануне после стрельбы у офиса компании в Романовом переулке в Москве СК возбудил дело по пяти статьям: убийство, самоуправство, незаконное хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушение на убийство двух и более лиц.

В результате перестрелки в бизнес-центре «Романов двор» пострадало семь человек, двое погибли.

Владислав Бакальчук заявил, что собирался провести переговоры с руководством компании. Его жена Татьяна Бакальчук и представители компании это опровергли. По их словам, встреч с Владиславом запланировано не было. Они назвали случившееся попыткой рейдерского захвата.

Ранее Татьяна Бакальчук объявила о начале бракоразводного процесса. Между супругами произошел публичный конфликт из-за контроля над компанией.

#в стране и мире #стрельба #Задержание #обвинение #Wildberries #Татьяна Бакальчук #Владислав Бакальчук
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