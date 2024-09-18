В Wildberries подтвердили гибель двух охранников при стрельбе в Москве

Представители Wildberries пообещали оказать поддержку семьям охранников, погибших при сегодняшней стрельбе в Москве, а также подтвердили факт смерти второго сотрудника охраны.

«От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», - говорится в пресс-релизе компании.

Маркет-плейс поблагодарил команду охраны и правоохранителей за профессионализм и работу, которая позволила избежать более серьезных последствий.

Пресс-служба также отвергла версию супруга основательницы компании Татьяны Бакальчук о том, что тот приезжал на переговоры. По данным компании, он не имеет доступа в офисы Wildberries, так как не является сотрудником, а в перестрелке вместе с налетчиками действовали его друзья.

Напомним, сегодня неизвестные люди открыли огонь по людям в двух офисах маркет-плейса в центре Москвы. Татьяна Бакальчук утверждает, что нарушители действовали под руководством ее мужа Владислава, а случившееся назвала попыткой рейдерского захвата.

Сам же супруг основательницы Wildberries назвал сегодняшние события нападением на него и его команду, когда те прибыли для переговоров.