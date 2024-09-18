В центре Москвы у офиса Wildberries произошла стрельба

Сегодня днем в центре Москвы у входа в офис Wildberries произошла стрельба. Основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством ее мужа попытались захватить помещение. По ее словам, в результате случившегося пострадали три человека.

«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», - написала предпринимательница в Telegram.

Произошедшее Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата. Ее муж в свою очередь заявил, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда он приехал на переговоры по остановке строительства складов.

Между тем студентов журфака МГУ, который находится рядом с офисом Wildberries, сейчас не выпускают из здания из-за звуков стрельбы. Об этом «Звезде» рассказали учащиеся. Тех, кто находился на улице, попросили зайти внутрь.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.