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В Москве завели уголовное дело после стрельбы в офисе Wildberries

В результате происшествия погибли два человека.
Сергей Лебедев 2024-09-18 18:08:41
© Фото: СК России © Видео: СК России

В Москве завели уголовное дело после стрельбы в офисе Wildberries. Оно возбуждено по статьям за убийство, самоуправство, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушение на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных травм два человека скончались.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте инцидента. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ЧП случилось сегодня днем в бизнес-центре, расположенном в Романовом переулке. Основательница Wildberries заявила, что группа людей под руководством ее мужа пыталась захватить офис. При этом сам супруг уверяет, что приехал на переговоры по остановке строительства складов, а на него совершили нападение.

#Москва #стрельба #Уголовное дело #офис #Wildberries #погибли #Бакальчук
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