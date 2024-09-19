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Историк: последствия атаки Израиля на «Хезболлу» могут быть кошмарными

У «Хезболлы» есть возможности причинить немалый ущерб Израилю, если в движении примут решение дать полномасштабный ответ, считает профессор Американского университета Вашингтона.
Владимир Рубанов 2024-09-19 11:11:56
© Фото: Marwan Naamani dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Израиль сейчас выглядит абсолютно одержимым в своем желании спровоцировать полномасштабную войну в регионе, заявил «Звезде» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

«Вероятно, это не входит в интересы израильского народа или Министерства обороны. Но Нетаньяху и его ближайшие крайне правые экстремистские советники, судя по всему, готовы пойти на что угодно, лишь бы спровоцировать "Хезболлу" на войну. До этого момента "Хезболла" отказывалась проглатывать наживку. Но есть определенный лимит того, что они могут стерпеть, чтобы не утратить свой авторитет», - сказал Кузник.

У «Хезболлы» есть возможности причинить немалый ущерб Израилю, если в движении примут решение дать полномасштабный ответ, считает историк. И сейчас почти с полной уверенностью можно сказать, что после этой атаки такой ответ последует.

«Нам известно, что "Хезболла" обладает примерно 150 тысячами ракет и дронов, которые могут истощить ПВО Израиля, несмотря на всю поддержу США и их союзников на Ближнем Востоке. Такая атака может нанести огромный ущерб большей части Израиля. Но Нетаньяху, похоже, готов пойти на этот риск. Более того, он стремится спровоцировать такой исход событий», - отметил эксперт.

США прикладывают усилия, чтобы остановить расширение боевых действий, рассказал Кузник. Но Вашингтон не в состоянии контролировать Нетаньяху.

«Он выглядит как абсолютно неуправляемый человек, который сделал своей целью спровоцировать и добиться широкомасштабной войны в регионе. Безусловно, это была прямая провокация, целью которой были бойцы "Хезболлы". Но также были убиты дети, гражданское население, был нанесен масштабный урон. В израильской разведке, Моссаде, вероятно злорадствуют - насколько их возможности внутри Ливана оказались велики. Последствия всего этого могут быть просто кошмарными для всего региона», - заключил эксперт.

В результате двух серий взрывов в Ливане погибли десятки людей и тысячи были ранены. Израиль начинил устройства взрывчаткой в подставной компании по производству пейджеров, написала The New York Times.

Нетаньяху заявил, что власти «вернут жителей севера Израиля в свои безопасные дома», имея в виду границу страны с Ливаном. «Хезболла» пригрозила Израилю возмездием за атаку в Ливане.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #Биньямин Нетаньху #наш эксклюзив #взрывы #Пейджеры
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