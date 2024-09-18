Глава ВВС США в Европе заявил, что у пилотов ВСУ нет опыта на F-16

ВСУ проявляют осторожность в использовании своих новых истребителей F-16, заявил глава ВВС США в Европе и командования ВВС НАТО. Об этом пишет RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

Украинские пилоты новички, поэтому их не будут отправлять на самые рискованные задания, сказал генерал Джеймс Хеккер.

Генерал напомнил, что один украинский F-16 уже потерпел крушение, в результате чего погиб его пилот. Вскоре после этого был уволен командующий ВВС Украины. Хеккер сказал, что США предложили свою помощь, но в Вашингтоне еще «не увидели, примут ли они это предложение».

Западные спонсоры Киева обещали поставить ВСУ не менее 80 F-16. В числе доноров - Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. В начале августа стало известно, что несколько истребителей уже поставлены и используются. Точное их число не уточнялось. Сроки поставки остальных самолетов не известны.

Ожидается, что Дания до конца года передаст Украине еще несколько F-16. Количество самолетов не раскрывается.