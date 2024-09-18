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Глава ВВС США в Европе заявил, что у пилотов ВСУ нет опыта на F-16

Поэтому истребители не будут отправлять на самые рискованные задания, сказал генерал Джеймс Хеккер.
Владимир Рубанов 2024-09-18 06:19:29
© Фото: defense.gov

ВСУ проявляют осторожность в использовании своих новых истребителей F-16, заявил глава ВВС США в Европе и командования ВВС НАТО. Об этом пишет RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

Украинские пилоты новички, поэтому их не будут отправлять на самые рискованные задания, сказал генерал Джеймс Хеккер.

Генерал напомнил, что один украинский F-16 уже потерпел крушение, в результате чего погиб его пилот. Вскоре после этого был уволен командующий ВВС Украины. Хеккер сказал, что США предложили свою помощь, но в Вашингтоне еще «не увидели, примут ли они это предложение».

Западные спонсоры Киева обещали поставить ВСУ не менее 80 F-16. В числе доноров - Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. В начале августа стало известно, что несколько истребителей уже поставлены и используются. Точное их число не уточнялось. Сроки поставки остальных самолетов не известны.

Ожидается, что Дания до конца года передаст Украине еще несколько F-16. Количество самолетов не раскрывается.

#авиация #в стране и мире #истребители #Украина #НАТО #сша #Бельгия #норвегия #F-16 #Дания #поставки оружия #нидерланды
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