Зеленский уволил командующего ВВС Украины Олещука после потери F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уволен с поста после потери истребителя F-16. Соответствующий указ подписан украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ВСУ подтвердили первый факт потери истребителя F-16, в результате которого погиб также и находившийся в нем летчик.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» озвучил три версии событий, которые привели к крушению военного самолета. В качестве одной из возможных причин было названо поражение «Искандером» российских военнослужащих.