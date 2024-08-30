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Зеленский уволил командующего ВВС Украины Олещука после потери F-16

Ранее сообщалось, что ВСУ признали первую потерю американского истребителя.
Глеб Владовский 2024-08-30 20:56:33
© Фото: kpszsu Telegram

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уволен с поста после потери истребителя F-16. Соответствующий указ подписан украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ВСУ подтвердили первый факт потери истребителя F-16, в результате которого погиб также и находившийся в нем летчик.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» озвучил три версии событий, которые привели к крушению военного самолета. В качестве одной из возможных причин было названо поражение «Искандером» российских военнослужащих.

#в стране и мире #увольнение #ВСУ #Владимир Зеленский #воздушные силы украины #николай олещук
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