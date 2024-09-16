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Дания до конца года передаст Украине еще несколько F-16

Количество обещанных самолетов и даты поставок не раскрываются.
Сергей Лебедев 2024-09-16 17:08:35
© Фото: IMAGO, Didier Lebrun, Globallookpress

Дания до конца текущего года намерена передать Украине еще несколько истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны скандинавской страны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает телеканал «360».

Глава военного ведомства не раскрыл количество обещанных самолетов и даты поставок. Эти данные якобы не афишируются «в целях безопасности».

Ранее премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что Украина может использовать истребители F-16, которые им передала Дания, для атак по территории России. По ее словам, Копенгаген не накладывал ограничений.

Она также призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону для того, чтобы европейские государства могли нести самостоятельно ответственность за свою безопасность.

#в стране и мире #истребители #Украина #Киев #F-16 #Дания #Троэльс Лунд Поульсен
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