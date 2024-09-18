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«Хезболла» признала гибель восьми бойцов в результате взрывов в Ливане

Около 500 боевиков движения «Хезболла» полностью или частично утратили зрение в результате детонации пейджеров.
Ян Брацкий 2024-09-18 03:35:37
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Движение «Хезболла» признало гибель восьми своих бойцов и командиров в результате массовой кибератаки Израиля. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования. Движение предупредило Тель-Авив о неминуемом ответе исламского сопротивления.

«Врага ждет расплата, которая может быть произведена самым неожиданным для него путем», - подчеркнул политический советник лидера «Хезболла» Хусейн аль-Халиль.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что в результате высокотехнологической операции Израиля сотни бойцов «Хезболлы» были выведены их строя. Около 500 из них полностью или частично потеряли зрение.

По данным ливанского Минздрава, которые разнятся, погибли от 8 до 11 человек, травмы различной степени тяжести получили 4000 человек. Состояние многих оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что операцию по детонации пейджеров организовала и провела израильская разведка. Партию гаджетов для «Хезболлы» перехватили и заминировали. После пейджеры дистанционно нагрели и они взорвались.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал произошедшее в Бейруте преступлением и опасным прецедентом. По его мнению, мир стал еще менее безопасным.

#взрыв #МОССАД #Израиль #Хезболла #ливан #Пейджеры
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