«Хезболла» признала гибель восьми бойцов в результате взрывов в Ливане

Движение «Хезболла» признало гибель восьми своих бойцов и командиров в результате массовой кибератаки Израиля. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования. Движение предупредило Тель-Авив о неминуемом ответе исламского сопротивления.

«Врага ждет расплата, которая может быть произведена самым неожиданным для него путем», - подчеркнул политический советник лидера «Хезболла» Хусейн аль-Халиль.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что в результате высокотехнологической операции Израиля сотни бойцов «Хезболлы» были выведены их строя. Около 500 из них полностью или частично потеряли зрение.

По данным ливанского Минздрава, которые разнятся, погибли от 8 до 11 человек, травмы различной степени тяжести получили 4000 человек. Состояние многих оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что операцию по детонации пейджеров организовала и провела израильская разведка. Партию гаджетов для «Хезболлы» перехватили и заминировали. После пейджеры дистанционно нагрели и они взорвались.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал произошедшее в Бейруте преступлением и опасным прецедентом. По его мнению, мир стал еще менее безопасным.