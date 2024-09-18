Al Jadeed: состояние 400 раненых при взрывах в Ливане остается тяжелым

Состояние 400 человек, пострадавших при детонации пейджеров в Ливане, оценивается врачами как тяжелое. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

Напомним, накануне на территории Ливана практически одновременно взорвались сотни мобильных устройств. Ливанское движение «Хезболла» возложило ответственность за атаку на Израиль, пригрозив ответом. По одной из версий, пейджеры завозились в страну несколько месяцев, специально для членов «Хезболлы».

Портал Axios ранее сообщил, что операция по осуществлению взрывов в Ливане была одобрена на этой неделе в ходе совещания с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов кабмина и представителей спецслужб страны.

Это произошло на следующий день после визита спецпредставителя США, который предупредил Тель-Авив о последствиях эскалации в Ливане, уточняется в публикации портала. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Бейруте и гибелью мирных жителей.