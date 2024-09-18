МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Jadeed: состояние 400 раненых при взрывах в Ливане остается тяжелым

В результате массовой детонации пейджеров в Ливане восемь человек погибли, 4000 получили ранения.
Ян Брацкий 2024-09-18 01:06:51
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Состояние 400 человек, пострадавших при детонации пейджеров в Ливане, оценивается врачами как тяжелое. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

Напомним, накануне на территории Ливана практически одновременно взорвались сотни мобильных устройств. Ливанское движение «Хезболла» возложило ответственность за атаку на Израиль, пригрозив ответом. По одной из версий, пейджеры завозились в страну несколько месяцев, специально для членов «Хезболлы».

Портал Axios ранее сообщил, что операция по осуществлению взрывов в Ливане была одобрена на этой неделе в ходе совещания с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов кабмина и представителей спецслужб страны.

Это произошло на следующий день после визита спецпредставителя США, который предупредил Тель-Авив о последствиях  эскалации в Ливане, уточняется в публикации портала. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Бейруте и гибелью мирных жителей.

#сша #Израиль #Бейрут #ливан #взрывы #Пейджеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 