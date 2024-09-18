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Сноуден назвал преступлением и опасным прецедентом взрывы в Ливане

По мнению бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, после происшествия в Ливане мир стал еще менее безопасным.
Ян Брацкий 2024-09-18 02:34:31
© Фото: Zhang Fan XinHua Global Look Press

Взрывы пейджеров в Ливане, которые повлекли за собой гибель людей, создают ужасающий прецедент, осознать который еще только предстоит. Таким мнением поделился экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

«Если бы фабрики покидали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление», - написал он на своей странице в Х.

Напомним, накануне в Ливане произошла массовая детонация пейджеров, жертвами которой стали, по меньшей мере, восемь человек. Порядка 4000 получили ранения, сотни остаются в тяжелом состоянии в больницах. Движение «Хезболла» обвинило в атаке Израиль и пообещало дать Тель-Авиву ответ.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что пейджеры были заминированы сотрудниками «Моссад». Партию устройств для «Хезболлы» удалось перехватить и нанести на батареи гаджетов специальное взрывоопасное вещество. Дистанционно пейджеры нагрели и взорвали.

#сноуден #Израиль #ливан #взрывы #Пейджеры
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