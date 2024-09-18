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Минздрав Ливана: при новых взрывах погибли 14 человек, 450 пострадали

В основном в местные больницы были доставлены жители с легкими ранениями.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 21:08:20
© Фото: Bilal Jawich, XinHua Globallookpress

При новых взрывах, прогремевших сегодня, 18 сентября, в Ливане, погибли 14 человек, еще 450 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав страны.

По данным телеканала, в основном ранения были легкими, пострадавших доставили в местные больницы. Ливанская армия призывает местное население не собираться на улицах, а также не затруднять доступ машин скорой помощи к пострадавшим.  

Ранее сообщалось о ста раненых.

Напомним, сегодня в столице Ливана взорвались рации, их закупили около пяти месяцев назад вместе с пейджерами, детонация которых произошла накануне. Устройствами пользовались сторонники военизированного движения «Хезболла».

Взрывы произошли на похоронах членов «Хезболлы», погибших вчера. По данным СМИ, под угрозой находится весь спектр электроники - детонируют гаджеты в автомобилях, мотоциклах и руках людей, а также смартфоны.

#Бейрут #ливан #пострадавшие #жертвы #взрывы #устройства
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