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Жена экс-адвоката Пашаева узнала о его аресте из интернета

Сегодня суд в Москве постановил отправить Эльмана Пашаева в СИЗО на два месяца.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 17:34:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Супруга бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого сегодня отправили в СИЗО по делу о мошенничестве, узнала об аресте мужа из интернета. Об этом она сообщила «Звезде» у зала суда в Москве.

С момента задержания Пашаева она с ним не контактировала и не виделась, добавила супруга. По ее словам, никаких связей с семьей Блиновских она также не имеет. Отвечать на другие вопросы журналистов отказалась, сославшись на плохое самочувствие.

Напомним, накануне бывшего адвоката Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня столичный суд постановил арестовать его до 15 ноября.   

По данным следствия, Пашаева задержали за обещание мужу Елены Блиновской освободить супругов от уголовной ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат успел получить круглую сумму денег.

#арест #СИЗО #мошенничество #наш эксклюзив #Эльман пашаев #елена блиновская
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