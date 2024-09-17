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Экс-адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Анна Назайкина 2024-09-17 07:29:16
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве, на него завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, Пашаев в феврале этого года во время встречи в Москве с Алексеем Блиновским убедил его, что за круглую сумму может освободить его вместе с супругой, блогером Еленой Блиновской, от уголовной ответственности.

Как заявили в СК, стороны смогли достичь договоренностей, после чего юрист получил от фигуранта денежные средства в особо крупном размере.

Правоохранители схватили Пашаева в столице, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи считают, что «королева марафонов» при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

#Задержание #адвокат #Юрист #Эльман пашаев
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