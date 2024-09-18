Суд отправил Эльмана Пашаева в СИЗО на два месяца

Суд в Москве отправил бывшего адвоката Эльмана Пашаева в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере до ноября, сообщили в СК России.

«Московским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, накануне экс-адвоката задержали в Москве, против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ, сегодня была избрана мера пресечения.

По данным следствия, в феврале Пашаев пообещал мужу Елены Блиновской освободить супругов от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов за вознаграждение. Блиновский успел передать бывшему адвокату крупную сумму денег.

Ранее стало известно, что семья Блиновских уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей.