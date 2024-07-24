Блиновская продала часть имущества для оплаты долга перед налоговой

Елене Блиновской удалось выплатить часть долга по налогам за счет продажи имущества. В данный момент счета «королевы марафонов»‎ арестованы, но следствие разрешило реализовать некоторую собственность. Об этом сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Следствие разрешило продать некоторое имущество. За счет продажи имущества были выплачены эти денежные средства, а также часть денежных средств внесена отцом»‎, - подчеркнула адвокат.

По словам Сальниковой, выплата остальной части долга зависит от того, как быстро удастся реализовать другую собственность Елены Блиновской.

«Все зависит от того, как быстро мы сможем помочь Елене найти покупателя на какое-либо имущество. Все зависит от рынка. Все выставлено на продажу»‎, - отметила адвокат.

Напомним, сегодня Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста Елены Блиновской. Ранее стало известно, что основной долг блогера перед налоговой сейчас составляет около 677 миллионов рублей. «Королева марафонов»‎ уже уплатила более 230 миллионов рублей.