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Axios: атаку в Ливане одобрили на встрече Нетаньяху с членами кабинета

В результате сегодняшней массовой детонации пейджеров в Бейруте погибли по меньшей мере восемь человек, еще около трех тысяч получили ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 22:09:29
© Фото: Israel Ministry of Defense, XinHua Globallookpress

Операция по осуществлению взрывов пейджеров в Ливане была одобрена на этой неделе в ходе совещания, в котором приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, высокопоставленные члены правительства и главы служб безопасности. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на собственный источник, знакомый с вопросом.

«Это произошло на следующий день после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о последствиях серьезной эскалации в Ливане», - уточнили в публикации.

Также сегодня Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галлант провели несколько часов в командном центре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, пишет портал со ссылкой на израильского чиновника.

Ранее в Госдепе США заявили о непричастности Вашингтона к случившемуся и сообщили, что израильская сторона не предупреждала о готовящейся операции.

Напомним, сегодня произошла массовая детонация пейджеров сторонников ливанского движения «Хезболла», жертвами которой стали по меньшей мере восемь человек, еще около трех тысяч пострадали. Представители движения пообещали Израилю «справедливое возмездие».

#Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #Бейрут #ливан #детонация пейджеров
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