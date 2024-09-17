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В ООН выразили обеспокоенность взрывами пейджеров в Ливане

Организация также осудила гибель мирного населения.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 20:32:00
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK Globallookpress

ООН выразила обеспокоенность массовой детонацией пейджеров в ливанской столице Бейруте, жертвами которой, предварительно, стали восемь человек, и еще около трех тысяч получили ранения.

«Это развитие событий крайне беспокоит, особенно учитывая контекст ситуации, которая крайне волатильна», - сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он также осудил гибель мирных жителей, отметив особую обеспокоенность организации в связи с большим количеством пострадавших. Отдельно в ООН подчеркнули риск эскалации в Ливане и на Ближнем Востоке в целом.

Напомним, вечером 17 сентября произошли массовые взрывы пейджеров на юге Бейрута. Представители «Хезболлы» возложили ответственность на Израиль и пообещали «справедливое возмездие».

#ООН #Израиль #Хезболла #ливан #жертвы #детонация пейджеров
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