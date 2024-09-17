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В Секретной службе заявили, что задержанный Раут не стрелял в Трампа

В Секретной службе сообщили, что охрана Дональда Трампа осуществляется на высшем уровне и соответствует охране действующего президента.
Ян Брацкий 2024-09-17 04:33:12
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не мог видеть политика и не стрелял в него. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. Это специальное подразделение обеспечивает охрану первых лиц государства в США.

«Он не имел возможности видеть Трампа с того места, где находился. Он не стрелял в наших агентов», - заявил Роу в ходе специального брифинга для прессы.

По его словам, в настоящий момент охрана Дональда Трампа не отличается от охраны действующего главы Белого дома и при необходимости может быть усилена.

Напомним, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на лидера республиканцев Дональда Трампа. Инцидент произошел во Флориде, недалеко от гольф-клуба, на котором находился политик. Агент Секретной службы заметил в кустах человека с автоматом, разоружил и задержал его.

Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. По данным СМИ, в разное время в отношении него были заведены больше сотни уголовных дел. В кустах, где прятался стрелок, был найден автомат с оптическим прицелом и камера GoPro.

Также Раут известен своей проукраинской позицией. В его социальных сетях журналисты нашли призывы собирать деньги для ВСУ. Также он сам ездил на Украину и собирался вербовать американских ветеранов Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.

#сша #Трамп #покушение #Белый дом #Секретная служба
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