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Туск ввел режим стихийного бедствия в Польше из-за крупных наводнений

Дональд Туск сослался на советы компетентных министров при принятии решения.
Мария Зайцева 2024-09-15 20:41:29
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress

В Польше объявлен режим стихийного бедствия из-за крупных наводнений. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в социальной сети Х (бывший Twitter).

При принятии решения он сослался на советы компетентных министров и служб.

«Я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия», - говорится в его сообщении.

Ранее Туск назвал «драматичной» ситуацию с наводнениями в городе Клодзко, где погиб один мирный житель. Выход рек из берегов в республике вызван штормом «Борис», от которого в других странах Европы также страдают мирные жители.

В Чехии наивысший уровень опасности был введен еще в субботу по той же причине.

#в стране и мире #Наводнение #Польша #Дональд Туск #стихийное бедствие
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