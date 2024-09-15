Туск ввел режим стихийного бедствия в Польше из-за крупных наводнений

В Польше объявлен режим стихийного бедствия из-за крупных наводнений. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в социальной сети Х (бывший Twitter).

При принятии решения он сослался на советы компетентных министров и служб.

«Я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия», - говорится в его сообщении.

Ранее Туск назвал «драматичной» ситуацию с наводнениями в городе Клодзко, где погиб один мирный житель. Выход рек из берегов в республике вызван штормом «Борис», от которого в других странах Европы также страдают мирные жители.

В Чехии наивысший уровень опасности был введен еще в субботу по той же причине.