Семь человек в Европе погибли из-за шторма «Борис»

В Австрии, Польше и Румынии погибли семеро жителей в результате шторма «Борис», который повлек за собой сильные ливни и наводнения. Об этом сообщает издание The Guardian.

В Чехии в результате этого же катаклизма пропали без вести четыре человека. Страдают также жители Венгрии и Словакии.

В Австрии за ночь аварийные службы выезжали практически 5000 раз на вызову к жителям, оказавшимся запертыми в своих домах из-за наводнения.

В польском Клодзко эвакуировали более 1600 человек, один человек утонул. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию драматичной.

В Чехии три ехавших в машине человека пропали без вести после того, как автомобиль унесло в реку в городе Липова-Лазне. Один мужчина исчез после наводнения на юго-востоке страны.

Ранее стало известно о введении наивысшего уровня опасности в Чешской Республике. Метеорологи пообещали окончание ливней не раньше понедельника.