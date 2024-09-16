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Польские военные эвакуировали 1100 человек из-за наводнения

Ликвидацией последствий наводнения на юге Польши занимаются около четырех тысяч человек.
Ян Брацкий 2024-09-16 00:22:36
© Фото: IMAGO Dawid Markysz, Globallookpress

Более тысячи человек эвакуированы в Польше из-за масштабного наводнения. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил республики. Стихия обрушилась на юг Польши. Из-за аномально сильных дождей реки вышли из берегов и затопили ряд населенных пунктов.

«1100 - столько людей сегодня эвакуировано с залитых территорий», - говорится в сообщении ведомства.

Жителей пострадавших населенных пунктов эвакуируют при помощи вертолетов, лодок и другой специальной техники. По последним данным, два человека погибли.

По поручению премьер-министра Польши Дональда Туска, правительство в ближайшее время разработает ряд мер по введению в стране режима стихийного бедствия.

#Наводнение #Польша #Дональд Туск #эвакуация
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