Польские военные эвакуировали 1100 человек из-за наводнения

Более тысячи человек эвакуированы в Польше из-за масштабного наводнения. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил республики. Стихия обрушилась на юг Польши. Из-за аномально сильных дождей реки вышли из берегов и затопили ряд населенных пунктов.

«1100 - столько людей сегодня эвакуировано с залитых территорий», - говорится в сообщении ведомства.

Жителей пострадавших населенных пунктов эвакуируют при помощи вертолетов, лодок и другой специальной техники. По последним данным, два человека погибли.

По поручению премьер-министра Польши Дональда Туска, правительство в ближайшее время разработает ряд мер по введению в стране режима стихийного бедствия.