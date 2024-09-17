Политолог: политика Демпартии США погружает страну в гражданскую войну

Выборы в США и внутренняя политика правящей Демократической партии погружают страну в гибридную гражданскую войну, это главная национальная угроза для Америки, рассказал в беседе со «Звездой» политолог Сергей Станкевич. Он также допустил, что попытки убить кандидата в президенты США повторятся.

«В течение двух месяцев избирательной кампании в кандидата в президенты США стреляли уже дважды... И это можно признать новой американской политической традицией. Почему это происходит - главная причина в Демократической партии США, которая стремительно деградирует», - сказал специалист.

По его словам, именно политика Демпартии довела США до грани гражданской войны, а на международной арене - третьей мировой. Эксперт подчеркнул, что в будущем могут возникнуть новые ситуации, которые покажут, насколько Вашингтон близок к подобным угрозам.

Политолог также напомнил о «сочувствующем» звонке действующего главы США Джо Байдена Трампу после покушения, но назвал этот жест «камуфляжной интермедией в спектакле» демократов.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, произошла стрельба у гольф-клуба, когда там находился Дональд Трамп, стрелка задержали. Ранее в Секретной службе США признали, что обыск по территории и периметру заведения не был проведен заранее.

По словам политолога Юрия Светова, покушение произошло из-за пропаганды со стороны демократов, которые пытаются выставить Трампа «монстром» и «будущим диктатором Америки».