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Политолог: политика Демпартии США погружает страну в гражданскую войну

По словам эксперта, второе покушение в течение двух месяцев на Трампа можно назвать новой американской политической традицией, которую создала и продвигает правящая партия США.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 15:24:44
© Фото: Kent Nishimura - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Выборы в США и внутренняя политика правящей Демократической партии погружают страну в гибридную гражданскую войну, это главная национальная угроза для Америки, рассказал в беседе со «Звездой» политолог Сергей Станкевич. Он также допустил, что попытки убить кандидата в президенты США повторятся.

«В течение двух месяцев избирательной кампании в кандидата в президенты США стреляли уже дважды... И это можно признать новой американской политической традицией. Почему это происходит - главная причина в Демократической партии США, которая стремительно деградирует», - сказал специалист.

По его словам, именно политика Демпартии довела США до грани гражданской войны, а на международной арене - третьей мировой. Эксперт подчеркнул, что в будущем могут возникнуть новые ситуации, которые покажут, насколько Вашингтон близок к подобным угрозам.

Политолог также напомнил о «сочувствующем» звонке действующего главы США Джо Байдена Трампу после покушения, но назвал этот жест «камуфляжной интермедией в спектакле» демократов.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, произошла стрельба у гольф-клуба, когда там находился Дональд Трамп, стрелка задержали. Ранее в Секретной службе США признали, что обыск по территории и периметру заведения не был проведен заранее.

По словам политолога Юрия Светова, покушение произошло из-за пропаганды со стороны демократов, которые пытаются выставить Трампа «монстром» и «будущим диктатором Америки».

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