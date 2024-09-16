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Политолог: к покушению на Трампа привела пропаганда Демпартии США

По словам эксперта, из-за агрессивной политики Демократической партии в американском обществе нашлись люди, которые посчитали нужным «остановить» Трампа.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 16:10:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новое покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа произошло из-за пропаганды со стороны Демократической партии, которая пыталась выставить своего соперника в виде «монстра», вследствие чего в обществе появилось стремление «остановить» его. Об этом заявил в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов.

«В ходе избирательной кампании Демократическая партия всячески старалась превратить Трампа в монстра, будущего диктатора Америки в случае победы, который уничтожит демократию, прекратит проведение выборов», - заявил эксперт.

Он добавил, что подобная агрессивная политика со стороны Демпартии привела к тому, что нашлись люди, которые сочли нужным остановить его. В обществе опасались, что Соединенные Штаты ждут беды при нахождении у власти Трампа.

Специалист также напомнил, что сам Трамп после первого пережитого покушения указывал на атмосферу ненависти в стране, созданную действующим главой США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Напомним, накануне у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился экс-президент США. В ФБР назвали случившееся очевидным покушением на его жизнь. По предварительным данным правоохранителей, стрелком является задержанный Райан Уэсли Раут, против которого было возбуждено более 100 уголовных дел.

#сша #Дональд Трамп #покушение #выборы в США #Джо Байден #Демократическая партия #наш эксклюзив
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