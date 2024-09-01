Глава МЧС Камчатского края заявил о невозможности вылета на поиск Ми-8

Возможности вылета авиации для поисков пропавшего 31 августа вертолета с 22 людьми на борту отсутствует из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергея Лебедева.

По его словам, вылет нельзя совершить из-за ливневых дождей и бокового ветра.

«Погоды нет, видимости нет, дует боковой ветер, поэтому вылет вертолета в настоящий момент невозможен», - заявил он.

Непогода на юге полуострова продлится до конца суток 1 сентября, заявили ТАСС в Камчатгидромете. На следующий день сохранится облачность.

Вертолет Ми-8 с 19 пассажирами и тремя членами экипажа на борту пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке в субботу. Воздушное судно должно было выйти на связь в 07.15, но этого не произошло. На поиски был отправлен другой Ми-8, но они не увенчались успехом.

На борту пропавшего судна может находиться финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин.