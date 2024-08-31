Появились кадры с места поисков пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Поиски пропавшего утром в субботу у вулкана Вачкажец вертолета Ми-8 с 22 людьми на борту не принесли успеха. Найти судно с воздуха не удается из-за низкой облачности. Об этом сообщает глава Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что наземная группа спасателей направила основные усилия на поиски у долины реки Быстрая, вдоль нее должен был пролетать вертолет.

Он заявил, что, несмотря на темноту и ухудшающуюся погоду, поиски продлятся до тех пор, пока не станут опасны для жизни и здоровья спасателей.

Привлечь авиацию на данный момент невозможно из-за циклона и сильного тумана, отметили в МЧС РФ.

На кадрах видно, как облака практически «лежат» на горах.

Ранее стало известно, что в 07.15 вертолет Ми-8 перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека, из которых трое — члены экипажа.