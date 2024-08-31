Вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту пропал у вулкана Вачкажец на Камчатке

Вертолет Ми-8 исчез в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Предварительно, на борту вертолета – 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно летело на площадку Николаевка, находящуюся на 17 километров к юго-западу от аэропорта Елизово, но в 07.15 экипаж на связь не вышел.

Для поисков пропавшего судна отправили другой самолет Ми-8 со спасателями на борту, который готов к вылету в любую минуту, и наземную группировку спасательного центра МЧС России.

Региональный следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ начал проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.