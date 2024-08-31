Финдиректор РФС с женой могли быть на пропавшем на Камчатке Ми-8

На борту вертолета Ми-8, который пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке, мог находиться финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин. Там же могла быть и его супруга Полина. Об этом «Звезде» сообщили в службе коммуникации РФС.

«Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, отец Замятина после получения информации об исчезновении пытался связаться с сыном, но у него ничего не вышло.

Об исчезновении вертолета стало известно утром 31 августа. На борту Ми-8 находилось 22 человека. Судно летело на площадку Николаевка, находящуюся на 17 километров к юго-западу от аэропорта Елизово, но в 07:15 экипаж на связь не вышел. Поиски продолжаются до сих пор - их усложняют плохая погода и низкие облака.