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Опубликовано фото подозреваемого в новом покушении на Трампа

Подозреваемого в покушении на Дональда Трампа удалось задержать при его попытке скрыться за рулем автомобиля.
Ян Брацкий 2024-09-16 02:10:33
© Фото: ShaliniPremya, karol X.com

Фото подозреваемого в новом покушении на экс-президента США Дональда Трампа появилось в соцсети Х. Его опубликовала колумнист New York Post и Fox News Кэрол Маркович. Она же сообщила, что это 58-летний мужчина, соцсети которого якобы заполнены призывами воевать за Украину и антиизраильским контентом.

Официальных заявлений от полиции пока не поступало. Личность мужчины и его мотивы не называются. Известно, что его задержали при попытке скрыться на автомобиле, ведется расследование.

К нему подключились ФБР, Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства, а также местная полиция.

Напомним, Трамп уже пережил одно покушение, которое произошло 13 июля в Пенсильвании. Там политик выступал с трибуны в ходе предвыборного митинга. Его пытались застрелить из винтовки, пуля оцарапала ухо. Охрана увела политика со сцены, а стрелка ликвидировали.

#сша #Трамп #покушение #ФБР #Секретная служба
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