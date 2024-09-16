Опубликовано фото подозреваемого в новом покушении на Трампа

Фото подозреваемого в новом покушении на экс-президента США Дональда Трампа появилось в соцсети Х. Его опубликовала колумнист New York Post и Fox News Кэрол Маркович. Она же сообщила, что это 58-летний мужчина, соцсети которого якобы заполнены призывами воевать за Украину и антиизраильским контентом.

Официальных заявлений от полиции пока не поступало. Личность мужчины и его мотивы не называются. Известно, что его задержали при попытке скрыться на автомобиле, ведется расследование.

К нему подключились ФБР, Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства, а также местная полиция.

Напомним, Трамп уже пережил одно покушение, которое произошло 13 июля в Пенсильвании. Там политик выступал с трибуны в ходе предвыборного митинга. Его пытались застрелить из винтовки, пуля оцарапала ухо. Охрана увела политика со сцены, а стрелка ликвидировали.