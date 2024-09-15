Конргессвумен Тейлор-Грин: на Трампа совершено очередное покушение

На кандидата в президенты Соединенных Штатов совершена новая попытка покушения. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин.

«Президент Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения... Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х.

Немногим ранее рядом с местом, где находился Дональд Трамп произошла стрельба. В штабе кандидата в президенты США заявили, что политик находится в безопасности. Других подробностей не приводилось.

Напомним, что 13 июля на 45-ого президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Инцидент произошел во время выступления политика в Пенсильвании. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его лица, задев ухо. Сотрудники спецслужб ликвидировали стрелка.