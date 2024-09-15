МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Конргессвумен Тейлор-Грин: на Трампа совершено очередное покушение

Стрельба произошла неподалеку от места, где находился Дональд Трамп.
Игнат Далакян 2024-09-15 22:22:06
© Фото: Annabelle Gordon - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

На кандидата в президенты Соединенных Штатов совершена новая попытка покушения. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин.

«Президент Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения... Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», - написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х.

Немногим ранее рядом с местом, где находился Дональд Трамп произошла стрельба. В штабе кандидата в президенты США заявили, что политик находится в безопасности. Других подробностей не приводилось.

Напомним, что 13 июля на 45-ого президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Инцидент произошел во время выступления политика в Пенсильвании. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его лица, задев ухо. Сотрудники спецслужб ликвидировали стрелка.

#в стране и мире #стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #Марджори Тейлор-Грин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 