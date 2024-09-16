Песков назвал игрой с огнем возможную связь стрелка в Трампа с Киевом

Возможная связь подозреваемого в покушении на Дональда Трампа с Украиной должна беспокоить не Москву, а специальные службы США. Об этом в ходе разговора с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае игра с огнем имеет свои последствия», - добавил представитель Кремля.

Стрельба произошла 15 сентября около гольф-клуба во Флориде, где находился бывший президент США. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по подозреваемому, который был вооружен.

Предполагаемый преступник попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. Оказалось, что это 58-летний Райан Уэсли Раут. По данным СМИ, на него было заведено больше сотни уголовных дел, в том числе за хранение автоматического оружия.

В кустах, где прятался Раут, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. Власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.

Раут собирался вербовать афганских солдат для отправки их на Украину, сообщила The New York Times. Он заявлял, что ездил на Украину после начала спецоперации и планировал вступить в ВСУ.