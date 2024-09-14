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Наивысший уровень опасности ввели в части Чехии из-за наводнений

В стране несколько последних дней идут сильные ливни.
Мария Зайцева 2024-09-14 20:00:54
© Фото: Dana Kesnerova XinHua Globallookpress

На северо-востоке Чехии объявили наивысший уровень опасности из-за угрозы наводнений. Об этом сообщает агентство CTK.

По его данным, почти по всей территории страны несколько дней идут сильные ливни. Опасность объявили для оперативного проведения эвакуации местных жителей.

По данным агентства, в Чехии эвакуируют несколько тысяч человек. Некоторые люди покинули дома, не дожидаясь распоряжения от властей.

Ливни на северо-востоке республики будут идти до понедельника, сообщает портал Idnes со ссылкой на данные метеорологов. По их информации, на данный момент выпала только треть из предполагаемого объема осадков.

В Моравскосилезском и Оломоуцком краях работает штаб по преодолению кризисных ситуаций.

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