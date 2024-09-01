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PM: Дурова заметили в компании со спутницей на Елисейских Полях

Несмотря на обвинения и запрет покидать страну, бизнесмен не выглядит подавленным.
Глеб Владовский 2024-09-01 20:32:19
© Фото: durov Telegram

В Париже основателя Telegram Павла Дурова заметили на прогулке вместе с его спутницей Юлией Вавиловой на Елисейских Полях. Об этом французское издание Paris Match, опубликовав фотографию.

Отмечается, что миллиардера заметили на прогулке в эти выходные. Он был одет в темную кожаную куртку и черные солнцезащитные очки. Несмотря на то, что ему запретили покидать Францию и предъявили 12 обвинений, он не выглядел подавленным.

Как указывает издание, Дуров поручил специалисту найти дом в «красивых парижских кварталах», куда рассчитывает переехать уже на следующих выходных.

Напомним, что Павел Дуров был задержан в аэропорту во Франции 24 августа. Ему и его брату Николаю инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. На суде 28 августа Павла оставили под надзором и изъяли на время расследования все паспорта. Кроме того, он должен будет внести залог в размере пяти миллионов евро и лишен возможности покидать территорию Франции.

#в стране и мире #Франция #Париж #павел дуров #юлия вавилова
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