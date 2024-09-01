Ошибка пилота из-за погоды могла стать причиной крушения Ми-8

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, мог разбиться из-за ошибки пилота. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на штаб по ликвидации последствий катастрофы.

В штабе назвали версию с ошибкой пилотирования в тяжелых метеоусловиях — приоритетной причиной крушения.

«В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон», - заявили там.

При этом версия с отказом техники также будет рассмотрена, но основной не является.

Обломки пропавшего в субботу вертолета нашлись на высоте 900 метров около места, в котором экипаж последний раз вышел на связь. Спасатели нашли 17 из 22 предполагаемых тел, поиски приостановлены до 2 сентября в связи с темнотой.