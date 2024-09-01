Спасатели обнаружили 17 погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели МЧС прибыли на место крушения вертолета Ми-8, который пропал в субботу. Они нашли 17 тел, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что поиски пассажиров и членов экипажа продолжаются.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что на борту не осталось выживших, если анализировать разрушения воздушного судна.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», - высказал предположение источник агентства.

Ранее на место крушения воздушного судна вылетели сотрудники МЧС России на вертолете Ми-8 с девятью спасателями на борту с необходимым оборудованием для аварийно-спасательных работ.

Ранее пропавший в субботу вертолет нашли рядом с местом, где экипаж последний раз вышел на связь. По предварительным данным, на борту судна находятся 19 пассажиров и три члена экипажа, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой.