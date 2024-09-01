Спасатели обнаружили обломки пропавшего у камчатского вулкана вертолета

Спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-8, пропавшего 31 августа в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. Фрагменты воздушного судна найдены недалеко от месте, где экипаж поселений раз выходил на связь. В этом сообщает МЧС РФ.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, вертолет потерпел крушение по неустановленным пока причинам.

Вертолет Ми-8 с 19 пассажирами и тремя членами экипажа на борту пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке в субботу, 31 августа. На борту находилось 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Поиски вертолет начались сразу же после сообщений об исчезновении, однако были осложнены плохой погодой и облачностью.