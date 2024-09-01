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Песков: РФ уже отвечает ВСУ за нападение на Курскую область

В Кремле добавили, что российские войска продолжат давать достойный ответ на рейд в российский регион.
Алексей Курильченко 2024-09-01 12:49:48
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Российские войск уже проводят ответные действия против украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, и продолжат это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Ответ уже происходит - вы видите решительные действия наших Вооруженных сил. И нет никаких сомнений, что они будут продолжены», - заявил Песков в интервью Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны выбить украинских боевиков с территорий Курской области и обеспечить защиту государственной границы. Президент отметил, что после событий в регионе темпы наступления российских войск в зоне СВО увеличились в полтора раза.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #Дмитрий Песков
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