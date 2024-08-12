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Путин заявил, что МО РФ должно выбить противника из Курской области

Владимир Путин назвал главным решение актуальных задач в Курской области.
Андрей Аркадьев 2024-08-12 14:56:05
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны России должно выбить врага с территории Курской области.

«Задача перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц», - отметил он на совещании.

В ходе встречи обсуждалась атака ВСУ на граничащий с Украиной регион. Путин назвал главным решение задач в Курской области.

Президент РФ обвинил украинскую сторону в попытке дестабилизации  ситуации в субъектах РФ, граничащих с Украиной, включая Брянскую область.

Как утверждает Путин, Киев пытался посеять рознь и раздоры в российском обществе, запугать людей и повлиять на внутриполитическую ситуацию. Однако, по его словам, результат вышел противоположным, граждане РФ стали активнее заключать контракты с Минобороны и служить в ВС РФ.

#Курская область #Владимир Путин #Совбез
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