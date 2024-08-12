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Путин заявил об увеличении темпов наступления ВС РФ в 1,5 раза

Глава государства отметил, что после событий в Курской области темпы продвижения ВС РФ по всему фронту не только не снизились, но увеличились в 1,5 раза.
Игнат Далакян 2024-08-12 15:12:20
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, но увеличились в 1,5 раза.

«Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот - увеличились в полтора раза», - сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в Курской области.

По словам главы государства, Вооруженные силы России продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в ходе оперативного совещания, на котором приняли участие представители силового блока, российский лидер потребовал обеспечить прикрытие границы с Украиной. Он заявил, что это входит в список актуальных задач наряду с «выбиванием» украинских войск с российской территории.

Владимир Путин также отметил, что Киев выполняет волю своих «западных хозяев». По словам российского лидера, страны Запада воюют с Российской Федерацией руками украинцев. Он также считает, что атака на Курскую область была совершена для того, чтобы улучшить позиции Украины на будущих переговорах.

#армия #Украина #Российская армия #Владимир Путин #Совещание #СВО #Продивжение
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