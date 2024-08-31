Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М «Аллигатор» поразили живую силу и бронированную военную технику украинских националистов в приграничном районе Курской области. Они показали свою боевую работу.

Летчики нанесли удары по целям авиационными ракетами, затем выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и техники ВСУ.

Ранее экипаж Ми-28 нанес удары по пехоте и бронетехнике украинских боевиков. На опубликованном Минобороны РФ видео можно увидеть, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями и пускают ракеты.

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс поделился мнением, что вылазка ВСУ в Курскую область лишена всякого смысла. Он отметил, что киевский режим проигрывает России на поле боя, поэтому с военной точки зрения действия Украины бессмысленны.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.