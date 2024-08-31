МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Ка-52М авиаракетами поразили технику ВСУ в Курской области

Нанеся удары по целям, летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на площадку вылета.
2024-08-31 05:31:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М «Аллигатор» поразили живую силу и бронированную военную технику украинских националистов в приграничном районе Курской области. Они показали свою боевую работу.

Летчики нанесли удары по целям авиационными ракетами, затем выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и техники ВСУ.

Ранее экипаж Ми-28 нанес удары по пехоте и бронетехнике украинских боевиков. На опубликованном Минобороны РФ видео можно увидеть, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями и пускают ракеты.

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс поделился мнением, что вылазка ВСУ в Курскую область лишена всякого смысла. Он отметил, что киевский режим проигрывает России на поле боя, поэтому с военной точки зрения действия Украины бессмысленны.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #армия #вертолеты #Курская область #Ка-52М
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 