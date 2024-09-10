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Появились кадры последствий удара дрона по многоэтажке в Раменском

Ранее сообщалось о гибели 46-летней женщины в результате ударов украинских беспилотников.
Глеб Владовский 2024-09-10 08:15:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры последствий ударов украинских беспилотников по одному из многоквартирных домов в подмосковном Раменском.

На видео видны следы разрушений, вызванных не только атакой БПЛА, но и последовавшим за ними возгоранием. По словам одного из свидетелей, взрыв произошел в районе 4 утра по московскому времени.

«Я просто услышал в четвертом часу слишком сильный удар, аж окна задребезжали», - рассказал местный житель.

Ранее сообщалось о гибели 46-летней женщины в результате атаки украинских беспилотников. Также появлялась информация о гибели 9-летнего ребенка, однако данные не подтвердились.

Напомним, что ночью 10 сентября беспилотники ударили по многоквартирным домам в Раменском. В результате атак в одной из многоэтажек вспыхнул пожар.

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