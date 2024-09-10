В подмосковном Раменском женщина погибла из-за атаки БПЛА

В подмосковном Раменском погибла 46-летняя женщина в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, ранее была информация о гибели 9-летнего ребенка, однако она не подтвердилась.

«По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что ночью 10 сентября беспилотники ударили по многоквартирным домам в Раменском. В результате атак в одной из многоэтажек вспыхнул пожар.

Также сообщалось о многочисленных задержках рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево из-за ночной атаки БПЛА в Подмосковье.