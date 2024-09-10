Воробьев сообщил о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА в Раменском

Ночью 10 сентября беспилотники ударили по многоквартирным домам в Раменском. В результате одной из атак погиб девятилетний ребенок, об этом пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что при ударе по дому на Спортивном переезде загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. Сотрудники экстренных служб прибыли на место, чтобы потушить пожар.

«Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок», - говорится в сообщении губернатора.

Уточняется, что еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице. Квартира на девятом этаже была повреждена, один человек пострадал.

Часть жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного пребывания. По словам Воробьева, всего этой ночью в Подмосковье силы ПВО уничтожили 14 беспилотников.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в аэропортах Москвы произошли задержки рейсов. Прибытие некоторых самолетов в Домодедово задерживается на четыре часа, а во Внуково время задержки доходит до шести.