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Песков: удары БПЛА по жилым домам показали сущность Киева

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул необходимость продолжать СВО.
Глеб Владовский 2024-09-10 13:49:51
© Фото: vorobiev_live, телеграм

Киевский режим, атакуя беспилотниками жилые дома в России, продолжает демонстрировать свою сущность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это враги. Мы должны продолжать военную операцию, с тем чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», - подчеркнул спикер Кремля.

Песков также подчеркнул необходимость продолжения СВО с целью недопущения подобных терактов на территории России.

Напомним, что в результате ночной атаки украинских боевиков подмосковного Раменского 55 квартир в двух жилых домах получили повреждения. «Звезда» опубликовала кадры последствий прилета изнутри одной из жилплощадей.

Также сообщалось, что дежурные средства ПВО поразили 20 летательных аппаратов в небе над Московской областью.

#в стране и мире #Кремль #Дмитрий Песков #раменское #удары всу
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