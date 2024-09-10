Песков: удары БПЛА по жилым домам показали сущность Киева

Киевский режим, атакуя беспилотниками жилые дома в России, продолжает демонстрировать свою сущность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это враги. Мы должны продолжать военную операцию, с тем чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», - подчеркнул спикер Кремля.

Песков также подчеркнул необходимость продолжения СВО с целью недопущения подобных терактов на территории России.

Напомним, что в результате ночной атаки украинских боевиков подмосковного Раменского 55 квартир в двух жилых домах получили повреждения. «Звезда» опубликовала кадры последствий прилета изнутри одной из жилплощадей.

Также сообщалось, что дежурные средства ПВО поразили 20 летательных аппаратов в небе над Московской областью.