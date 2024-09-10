Жители Раменского показали пробитую украинским дроном дыру в стене квартиры

Жители подмосковного Раменского показали последствия прилета украинского беспилотника в одну из квартир.

На кадрах видно, как в расположенной на Высоковольтной улице жилплощади выбиты оконные рамы и раскурочен балкон. Кроме того, в стене появилась огромная дыра.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий прилета украинских беспилотников по одной из многоэтажек в городе. Также глава области Андрей Голубев сообщал, что в результате ночной атаки дронов 55 квартир получили повреждения.

Напомним, что из-за ударов украинских беспилотников погибла 46-летняя женщина.