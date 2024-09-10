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Жители Раменского показали пробитую украинским дроном дыру в стене квартиры

Ранее сообщалось, что в результате прилетов украинских беспилотников, 55 квартир получили повреждения.
Глеб Владовский 2024-09-10 11:10:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители подмосковного Раменского показали последствия прилета украинского беспилотника в одну из квартир.

На кадрах видно, как в расположенной на Высоковольтной улице жилплощади выбиты оконные рамы и раскурочен балкон. Кроме того, в стене появилась огромная дыра.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий прилета украинских беспилотников по одной из многоэтажек в городе. Также глава области Андрей Голубев сообщал, что в результате ночной атаки дронов 55 квартир получили повреждения.

Напомним, что из-за ударов украинских беспилотников погибла 46-летняя женщина. 

#Подмосковье #наш эксклюзив #раменское #Последствия взрыва #дроны всу
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