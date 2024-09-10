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ПВО за ночь уничтожила 144 украинских БПЛА над территорией России

Над территорией Брянской области перехвачены 72 беспилотника.
2024-09-10 08:48:20
© Фото: МО РФ, Globallookpress

Средствами ПВО за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника над субъектами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа», - указано в сообщении.

Известно о 72 перехваченных беспилотниках над Брянской областью. Над территорией Московской области уничтожили 20 украинских БПЛА, над территорией Курской области - 14, еще 13 беспилотников перехватили над территорией Тульской области. В сообщении указано, что над Калужской областью ликвидировали восемь БПЛА, над Воронежской областью - пять, над Липецкой областью перехватили четыре беспилотника ВСУ. Также известно об одном уничтоженном БПЛА самолетного типа над территорией Орловской области.

Ранее стало известно, что жительница подмосковного города Раменское погибла в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #Брянская область #ВСУ
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