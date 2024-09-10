В Раменском 55 квартир пострадали при ударе дронов по многоэтажкам

В подмосковном Раменском, в результате прилета украинских беспилотников у многоэтажного дома в Спортивном проезде 54 квартиры получили повреждения. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Отмечается также, что еще одно здание пострадало на Высоковольтной улице - повреждена квартира на девятом этаже, загорелись еще пять балконов.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», - написал в соцсетях Воробьев.

Отмечается, что у обоих домов продолжают работать оперативные службы. Кроме того, в администрации области подчеркнули, что возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсируют поврежденное имущество.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении 20 украинских беспилотников в небе над Московской областью.

Также один из местных жителей рассказал, что произошло в первые минуты после взрыва беспилотника.