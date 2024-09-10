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Губернатор Воробьев пообещал спасти котов из дома в Раменском

Хозяева смогут забрать домашних животных после обследования подъезда.
Услада Дубинина 2024-09-10 13:59:54
© Фото: vorobiev_live, телеграм

Жители дома, который получил повреждения при взрыве украинского БПЛА, смогут забрать домашних животных после обследования подъезда специалистами. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У одной из жительниц, Ольги, на 10-м этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд можно безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы», - сказал Воробьев.

Напомним, что более 50 квартир жилого дома получили повреждения в результате удара украинского беспилотника. Очевидец рассказал «Звезде» о сильном запахе гари и панике местных жителей во время удара. В результате взрыва госпитализировали шесть человек. Губернатор сообщил об одной погибшей жительнице.

Кадры из квартир дома, в котором произошел взрыв, опубликовала «Звезда». Жильцы показали разбитые окна, разрушенную мебель, выбитые двери и дыру в стене.

#в стране и мире #Подмосковье #беспилотники #ВСУ #домашние животные #Андрей Воробьев #раменское #коты
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