Очевидец прилета дрона в Раменском рассказал о первых минутах после ЧП

Очевидец рассказал о том, что произошло после атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в подмосковном Раменском.

По словам свидетеля, БПЛА прилетел в районе 10-12-го этажей, после чего прогремел взрыв. Он также рассказал, что некоторые жильцы просыпались от мощного хлопка, а кого-то разбудил пропеллер летательного аппарата.

«Был очень сильный запах гари, воняло везде, видел пожар, и была паника», - рассказал мужчина.

По словам местных жителей, в одной из квартир, пострадавшей от прилета дрона, никто не находился в момент взрыва.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий прилета украинского беспилотника по многоэтажному дому в Раменском.