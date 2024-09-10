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Очевидец прилета дрона в Раменском рассказал о первых минутах после ЧП

По словам местных жителей, в одной из квартир, пострадавшей от прилета дрона, никого не было.
Глеб Владовский 2024-09-10 09:50:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидец рассказал о том, что произошло после атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в подмосковном Раменском.

По словам свидетеля, БПЛА прилетел в районе 10-12-го этажей, после чего прогремел взрыв. Он также рассказал, что некоторые жильцы просыпались от мощного хлопка, а кого-то разбудил пропеллер летательного аппарата.

«Был очень сильный запах гари, воняло везде, видел пожар, и была паника», - рассказал мужчина.

По словам местных жителей, в одной из квартир, пострадавшей от прилета дрона, никто не находился в момент взрыва.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий прилета украинского беспилотника по многоэтажному дому в Раменском.

#Подмосковье #наш эксклюзив #раменское #Последствия взрыва #дрон всу
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