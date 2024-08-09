Артамонов сообщил об отмене красного уровня угрозы для Липецка

В Липецке и Липецком округе отменили красный уровень угрозы, однако для всей области сохраняется желтый уровень, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее в городе остановили движение пассажирского транспорта, сейчас оно восстанавливается.
«В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются», - написал глава региона в своем Telegram.
На месте поврежденного после атаки ВСУ на Липецк энергообъекта остаются экстренные службы, добавил он. В результате детонации взрывоопасных объектов ранее был введен режим ЧС.
Напомним, ночью ВСУ осуществили массированную атаку на Липецк и область. В результате атаки шестеро жителей получили ранения, они были доставлены в больницы в Липецке. Также наблюдались перебои с электричеством, к данному моменту энергообеспечение восстановлено.
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